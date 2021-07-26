СБУ заявила о ликвидации пророссийской ботофермы

СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала для заказчиков из России. Для такой деятельности использовали 12 000 SIM-карт.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Ботоферма работала, как правило, в соцсетях и мессенджерах. Организовал ее местный житель, "специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям".

"Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах."Расчеты" велись в рублях" , - заявили в спецслужбе.

Во время обысков изъято компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Организатору ботофермы планируют объявить подозрение за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.