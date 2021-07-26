Шлагбаум учетной ставки. В погоне за ценами НБУ тормозит экономику
Центробанк хочет сдержать инфляцию, ради чего готов пожертвовать экономическим ростом. Попутно украинцев, возможно, ждет укрепление гривны, сообщает Деловая столица.
Так стоит ли радоваться?
Учетная ставка — 8%
С 23 июля Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% с целью удержать под контролем инфляцию, которая, по его новому прогнозу, составит в этом году не 8%, а 9,6%. Там считают, что в условиях существенного усилениях фундаментального инфляционного давления, возможно, придется еще повысить учетную ставку — до 8,5%, и сохранять ее на этом уровне аж до II квартала следующего года.
Напомним, что в первом полугодии инфляция в Украине резко вышла за пределы установленного НБУ целевого диапазона в 5% ± 1 п. п. — и в июне темпы роста потребительских цен в годовом измерении составляли 9,5%. Теперь в центробанке надеются, что благодаря более жесткой монетарной политике, коррекции на мировых рынках и некоторым другим факторам инфляция к концу года начнет замедляться и вернется целевой диапазон во второй половине 2022-го.
Однако в Министерстве экономики встревожились таким решение центробанка, поскольку увидели в нем угрозу экономическому росту. Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко в ответ на действия НБУ заявил, что необходимо, наоборот, смягчать монетарную политику. По его мнению, учетная ставка должна сохраняться "ниже нейтральной" до того момента, как появится рост экономики на уровне 4−5%.
Однако в НБУ поспешили ответить, что не будут менять политику. Зампредседателя Нацбанка Сергей Николайчук (который, напомним, сам недавно был по "другую сторону баррикад" — в правительстве) утверждает, что именно низкая и стабильная инфляция является тем основным условием, которое позволит украинской экономике получить длинные и дешевые кредиты.
Удар по реальному сектору
У действий Нацбанка тут же нашлись и критики в бизнес-ассоциациях. Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала открытое обращение, в котором заявила, что новая денежно-кредитная политика НБУ приведет к упадку реального сектора экономики и увеличению трудовой миграции. Там напомнили, что в большинстве развитых стран в этом году наблюдается экономической рост, которому в значительной мере способствуют бюджетные программы и меры по монетарному стимулированию экономики. В частности, в июне Федеральная резервная система США сохранила учетную ставку на уровне 0-0,25%, как того и ожидал бизнес, а ее повышение ожидается не ранее 2023 г.
"В то же самое время в Украине экономику государства продолжают обескровливать, забирая больше денег, чем возвращается в нее", — говорится в заявлении ФРУ, где также указывается, что на сегодня реальный ВВП Украины не восстановился относительно докризисного уровня и наблюдается падение инвестиций.
"Угроза сокращения рабочих мест, к которой приводит снижение предложения денег и охлаждение экономики, порождает спираль сокращения спроса, которая является значительно более опасной, чем временное ускорение инфляции, борьбу с которой считает своей основной целью НБУ", — раскритиковала ФРУ действия центробанка.
При этом бизнес напомнил, что НБУ для сдерживания инфляции начал повышать учетную ставку еще с марта этого года — до 6,5%, а с 16 апреля — до 7,5%.
"Однако результатов такие действия НБУ не имели. Наоборот, инфляция раскрутилась, процентные ставки по новым банковским депозитам — снизились, а по кредитам и ОВГЗ — остались неизменными. В дальнейшем такая политика может наоборот стимулировать инфляцию через повышение себестоимости производства в связи с удорожанием финансового ресурса", — прогнозируют в ФРУ.
Здесь стоит пояснить опасения бизнеса. Повышение процентных ставок в экономике делает кредиты — ресурс для инвестиций в производство — менее доступными. При этом, когда растут процентные доходы по государственным ценным бумагам, становится относительно менее выгодно вкладывать в реальный сектор. Тем более это важно потому, что более всего ОВГЗ скупают банки, вместо того чтобы зарабатывать на кредитовании производителей — к этому вопросу мы еще вернемся. Еще один фактор, который может привести к удорожанию кредитов — это повышение центробанком ставки рефинансирования для коммерческих банков с уровня "учетная ставка" до уровня "учетная ставка + 1%" — это произошло вместе с увеличением учетной ставки, то есть ложится в канву общей политики по сокращению денежной эмиссии.
Бесплодные усилия
Опрошенные эксперты сомневаются, что повышением учетной ставки Нацбанку удастся сдержать рост инфляции. Экономист Борис Кушнирук пояснил, что у НБУ это не получится, поскольку он не контролирует процессы, которые вызывают повышение общего уровня цен. Например, если летом из-за удешевления продуктов питания инфляция замедлилась, то осенью она может снова ускориться в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но НБУ не имеет влияния на эти тарифы.
Второй фактор — импорт инфляции, который происходит в связи с повышением цен на нефть и газ, увеличением в этом году спроса на товары и в связи с массовым вливанием денег в свои экономики центробанками стран мира.
Если украинская власть не будет помогать формированию секторов экономики с добавленной стоимостью, малого и среднего бизнеса, который дает стабильность экономической среде, то повлиять на инфляцию она не сможет.
"А своей политикой высоких процентных ставок она ее скорее убивает", — считает эксперт.
Ярким примером того может служить прошлогодняя покупка Киевом 200 белорусских автобусов МАЗ — украинская столица отдала предпочтение импортной технике, поскольку производитель предоставил их в лизинг на 10 лет по минимальным процентным ставкам.
"Если мы не создадим таких же условий, чтобы наши города покупали наши же автобусы, ничего не будет: повлиять на инфляционные проценты мы не сможем", — сказал Борис Кушнирук.
Ставки по ОВГЗ — то ли вырастут, то ли нет
Вопреки мнению НБУ, что низкая инфляция будет способствовать получению украинской экономикой длинных и дешевых кредитов, опрошенные экономисты с этим не согласились.
Финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что в Украине не работает кредитно-эмиссионная трансмиссия, когда выдаваемое НБУ банкам рефинансирование должно трансформироваться в виде кредитов в экономику. Полученные по рефинансированию деньги банки вкладывают в государственные ценные бумаги. Поэтому повышение учетной ставки приведет к тому, что ставки доходности по ОВГЗ могут вырасти на 1-2%. И произойдет эффект вытеснения: чем выше ставки по государственным долгам, тем больше спекулятивного капитала государство заберет себе, и тем меньше инвестиций пойдет в реальный сектор экономики.
"Если государство будет привлекать деньги под 14%, то для частного сектора ставка автоматически повышается до 20%. Соответственно, происходит переток инвестиций из частного сектора в государственный, и это приводит в том числе к резкому падению денег, которые приходят на развитие малого и среднего бизнеса", — отметил Алексей Кущ.
В свою очередь Борис Кушнирук считает, что ставки доходности по ОВГЗ в результате повышения учетной ставки могут и не вырасти. Во-первых, в текущем году ставки доходности по ОВГЗ не повышались, хотя учетная ставка — росла. Во-вторых, ОВГЗ служит источником получения денег для финансирования бюджета, но в этом году Украина получит от МВФ $2,7 млрд из общей суммы дополнительной эмиссии в $650 млрд и часть этих денег поступит в бюджет. Кроме того, ожидается, что в 2021 г. будет существенное перевыполнение доходной части бюджета — на сумму около 60 млрд грн, а также правительство может традиционно не профинансировать какие-то заложенные в бюджете расходы.
"И у них будет возможность не повышать доходность по ОВГЗ", — считает Кушнирук.
Теоретически, повышение учетной ставки должно вести и к повышению ставки по депозитам. Однако, по мнению Алексея Куща, этого может и не произойти — у банков сегодня излишняя ликвидность, они могут привлекать рефинансирование НБУ, никого особо не кредитуют, и будут вкладывать деньги в депозитные сертификаты НБУ.
Курс может укрепиться
Национальный банк также решил снизить выкуп валюты на рынке — с $20 млн в день до $5 млн. Как пояснил Алексей Кущ, чем меньше выкупается валюты, тем ниже уровень эмиссии гривны, и ниже уровень инфляции. Но если НБУ уменьшит выкуп валюты, а в Украину придет спекулятивный капитал, которому понравится уровень доходности ОВГЗ, то гривна может укрепиться еще сильнее. (Кстати, даже на новостях о повышении учетной ставки доллар и евро на межбанке 22 и 23 июля заметно просели.)
Борис Кушнирук считает, что такое укрепление гривны ударит по товаропроизводителям, конкурентность которых может сильно ослабнуть: импорт подешевеет, а продукция украинских производителей подорожает, и они начнут проигрывать конкуренцию как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Для украинской экономики (с мощной металлургией и агросектором, ориентированными на экспорт) сильное укрепление гривны крайне нежелательно. Наоборот, Украине следовало бы максимально использовать суперцикл роста на мировых рынках коммодитиз, а это возможно при относительно слабой гривне.
Автор: Александр Суков