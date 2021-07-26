Свитолина совершила камбэк и вышла в 1/8 финала Олимпиады

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) одержала тяжелейшую победу над австралийкой Айлой Томлянович (№51) в 1/16 финала Олимпиады в Токио. Наша соотечественница проиграла первый сет, но сумела переломить ход встречи и закончить ее со счетом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), сообщает Обозреватель.

Для выхода в 1/8 финала украинка пришлось провести на корте 2 часа и 21 минуту. Она сделала брейк в начале поединка, но быстро отдала преимущество, а затем допустила ошибку на своем гейме, которая привела к поражению в партии.

Второй сет также начался не лучшим образом для Свитолиной. Элина не успела наладить игру на подаче и уступала уже со счетом 1:3, однако сумела собраться и взять пять геймов подряд.

Решающая партия сильно не отличалась от двух предыдущих – на корте шла напряженная борьба за каждый мяч. Завладев преимуществом на старте сета (3:0), наша соотечественница позволила Томлянович сравнять счет (4:4), но все же дожала австралийку в концовке.

Статистика матча получилась довольно равной. Ни одна из теннисисток не владела явным преимуществом в каком-либо из показателей.

В 1/8 финале Свитолина встретится с гречанкой Марией Саккари (№19). Две последних очных встречи выиграла соперница украинки, и еще одна победа на счету Элины.