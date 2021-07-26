Разумков хочет созвать внеочередное заседание
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен созвать на 23 августа внеочередное заседание из-за Крымской платформы.
Об этом сообщает нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.
По его словам, депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады.
На заседании рассмотрят проект постановления
"Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации".