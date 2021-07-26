Разумков хочет созвать внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен созвать на 23 августа внеочередное заседание из-за Крымской платформы.

Об этом сообщает нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

По его словам, депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады.