Названы напитки, которые мешают похудеть
Часто люди, которые хотят похудеть, концентрируются на еде и не уделяют достаточного внимания тому, что они пьют. Американские диетологи перечислили пять напитков, которые не позволяют похудеть, сообщает Известия.
- При этом некоторые напитки даже препятствуют похудению.
- Соки негативно сказываются на фигуре, так как содержат много сахара.
- В газированных напитках обычно содержатся искусственные подсластители, которые усиливают тягу к вредной еде.
- Мешают похудеть и алкогольные коктейли. Максимум, что можно себе позволить на диете, – это один-два бокала низкоуглеводного пива или игристого вина с низким содержанием сахара в составе.
- Худеющим людям диетологи не рекомендуют употреблять сладкие «спортивные» напитки. В них большое количество килокалорий и сахара.
- Нельзя добавлять в кофе высококалорийные сливки. Их лучше заменить миндальным или овсяным молоком.