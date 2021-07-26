Названы напитки, которые мешают похудеть

Часто люди, которые хотят похудеть, концентрируются на еде и не уделяют достаточного внимания тому, что они пьют. Американские диетологи перечислили пять напитков, которые не позволяют похудеть, сообщает Известия.

При этом некоторые напитки даже препятствуют похудению.