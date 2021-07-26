Минцифры презентовало стратегию развития рынка виртуальных активов

21 июля Министерство цифровой трансформации и представители индустрии виртуальных активов в пределах форсайта "Виртуальные активы в Украине - 2030" презентовали финальный отчет и дорожную карту развития новой отрасли, сообщает ЛигаБизнес.

"Запуск рынка виртуальных активов - это мощный фактор экономического роста Украины. Его развитие будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и усилению конкурентоспособности нашей юрисдикции в международном пространстве. В то же время дальнейшее развитие этой отрасли требует проактивной государственной позиции и сотрудничества с сообществом специалистов. Благодаря форсайту "ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В УКРАИНЕ - 2030" имеем дорожную карту развития нового рынка и команду мотивированных профессионалов, которые готовы воплощать в жизнь положение стратегии. Убежден, что Украина сможет быть впереди других стран в сфере виртуальных активов" , - сказал заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Планируется, что уже в июле 2022 года можно будет официально обменивать фиат на виртуальные активы и наоборот.

В ходе презентации сообщили, что уже в мае 2023 в Украине заработает SuperApp - замена для всех финансовых приложений как физического лица, так и ФЛП, что, скорее всего, будет функционировать как часть проекта Дія. В приложении будут доступны QR-коды, е-гривня, массовые платежи, токены торговых лицензий, инвестирование. Планируется, что SuperApp будет иметь 1 млн ежедневных активных пользователей.