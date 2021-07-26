Самолет Минск-Анталья, подавший сигнал бедствия, сел в Домодедово
Самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в аэропорту Домодедово. Это следует из данных сервиса FlightRadar24, сообщает Интерфакс.
Информированный источник подтвердил, что посадка воздушного судна прошла штатно.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета воздушного судна.
По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация - экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.
Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.