Самолет Минск-Анталья, подавший сигнал бедствия, сел в Домодедово

Самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в аэропорту Домодедово. Это следует из данных сервиса FlightRadar24, сообщает Интерфакс.

Информированный источник подтвердил, что посадка воздушного судна прошла штатно.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета воздушного судна.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация - экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.