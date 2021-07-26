Названы основные кандидаты на должность посла США в Украине

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма, сообщает Зеркало недели.

У Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.

Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.

Розенблюм в 2014—2018 года работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008–2014 годах г-н Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.