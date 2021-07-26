Экспорт зерновых нового урожая меньше, чем годом ранее

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 26 июля экспортировала 1,78 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 548 тыс. тонн меньше, чем годом ранее, ﻿свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает БизнесЦензор.

Уже экспортировано 424 тыс. тонн пшеницы; 895 тыс. тонн кукурузы; 453 тыс. тонн ячменя; 9 тыс. тонн муки.

В 2020/2021 МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.