В Украине впервые составили рейтинг лучших тюрем
Стал известен рейтинг самых лучших украинских тюрем. Также представлена виртуальная карта, на которой в режиме реального времени можно отследить их показатели и данные в виде инфографики. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина.
Министр отметил, что рейтинг составлялся на основании данных, которые есть за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности - нерелевантные).
"Рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтенгированию", - написал Малюська.
Самые лучшие по рейтингу тюрьмы:
- Качановская колония (№ 54) (Харьковская область) — 769,52 балла;
- Надержинщинская колония (№ 65) (Полтавская область) — 746,75;
- Диканевская колония (№ 12) (Харьковская область) — 743,36;
- Полтавская колония (№ 64) — 729,71;
- Мелитопольская колония (№ 144) (Запорожская область) — 697,04;
- Покровская колония (№ 17) (Харьковская область) — 687,79;
- Холодногорская колония (№ 18) (Харьковская область) — 675,27;
- Божковская колония (№ 16) — Полтавская область) — 671,24;
- Каменская колония (№ 34) (Днепропетровская область) — 667,31;
- Темновская колония (№ 100) (Харьковская область) — 663,48.
Судя по списку наиболее благоустроенными сейчас являются колонии в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Автор: Людмила Жукова