Центр Киева перекроют из-за крестного хода

Во вторник, 27 июля в центре Киева будет запрещено движение всех видов транспорта. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Украины-Руси, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы, с 06:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Напомним, 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Начало в 13:00. После завершения молебна состоится большой крестный ход в Киево-Печерскую лавру.

Автор: Александр Белоус