Елена Зеленская восхитила украинцев элегантным нарядом

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный элегантный образ. Супруга президента вышла на публику в костюме в светлых тонах, сообщает Обозреватель.

Свой образ знаменитость дополнила модными аксессуарами. Соответствующее фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

Жена главы государства позировала на камеру в пиджаке белого цвета, а из-под низа выглядывала блузка в тон. Свой лук первая леди завершила нежным макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой на голове. Кроме того, Зеленская надела стильные аксессуары – небольшие золотистые сережки и подвеску на шею.