Олимпийские игры в Токио претендуют на звание самых дорогих в истории

Олимпийские игры в Токио должны стать самыми дорогими Играми в истории - общие затраты превысят 25 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

По официальным данным, бюджет Игр в Токио составляет 15,4 млрд долл. Однако японские аудиторы заявили, что расходы уже превысили 20 млрд долл.

Это почти втрое больше, чем было заявлено в заявке Токио перед получением права на проведение Олимпиады.

В целом сумма в 25 млрд долл - на 11,04 млрд долл больше, чем было потрачено на летнюю Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, и на 5 млрд долл больше, чем на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

Согласно исследованию стоимости Олимпийских Игр, выпущенном в 2020 году, средняя стоимость затрат на проведение Игр (спортивная составляющая) - 12 млрд долл, а общие расходы, не связанные со спортом, в несколько раз превышают спортивные.

В случае с Олимпиадой в Токио перенос Игр, по данным оргкомитета, добавил к его окончательной стоимости 2,8 млрд долл.

Для Игр было построено восемь площадок стоимостью около 3 млрд дол. Крупнейшие из них - Национальный стадион на 68 тыс мест, построенный в 2019 году, и две арены на 15 тыс мест для плавания и волейбола. Кроме того, были отремонтированы еще 25 площадок.

Также ожидается, что доходы от Олимпиады будут ниже.