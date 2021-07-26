Потребители без газовых счетчиков будут отключены от газоснабжения

Население Украины, которое не установило газовые счетчики, и при этом использует газ исключительно для приготовления пищи, будет отрезано от газоснабжения, сообщает УНИАН.

Об этом сказано в ответе Министерства энергетики на запрос относительно обеспечения населения приборами учета газа. Речь идет о 2 миллионах потребителей, которые будут отрезаны от газоснабжения в 2023 году.

Отмечается, что, согласно положениям закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", поставки природного газа потребителям только для приготовления пищи будут осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года.

"По состоянию на сегодня не обеспечено стопроцентным коммерческим учетом природного газа население, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи" , - сказано в сообщении министерства.

Согласно данным Минэнерго, в Украине из 12,4 млн потребителей не оснащены индивидуальными счетчиками газа 2,25 млн домохозяйств, из них большая часть - 2,15 млн – это те, кто использует голубое топливо только для приготовления пищи. При этом половина этих потребителей имеют домовые счетчики газа, а вторая половина – около 1,1 млн - домохозяйств вообще не имеют приборов учета.