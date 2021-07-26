Возле Могилев-Подольского впервые за полвека отремонтируют мост

Мост, расположенный на км 27+151 трассы О-02-12-04 Вендичаны-Черновцы-Томашполь, отремонтируют до конца этого года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

Мост находится вблизи поселка Черновцы Могилев-Подольского района. При обследовании моста инженеры Службы местных автомобильных дорог в Винницкой области обнаружили дефекты опор, пролетных строений и мостового полотна.

"Недостатки существенно влияют на безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также на несущую способность конструкций моста" , - отметил руководитель ОГА Сергей Борзов.

По его словам, на мосту проведут текущий средний ремонт за счет средств Государственного дорожного фонда. Подобные работы на объекте пройдут впервые за более чем 50 лет.

Там уже провели армирование пешеходной зоны, выполнили гидроизоляцию накладной монолитной плиты и смонтировали бордюрный камень пешеходной зоны на одной стороне проезжей части.

К концу года мостостроители отремонтируют нижнюю часть опоры путем бетонирования разрушенных частей, отремонтируют пролетные плиты перекрытия, заменят перильное ограждение, отремонтируют тротуарные плиты и устроят барьерное ограждение пролетного строения и на подъездах.