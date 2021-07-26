В Китае могут полностью запретить криптовалюты - основатель криптобиржи

Один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли заподозрил власти КНР в желании полностью запретить хранение биткоина и других цифровых валют. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, сообщает Лента.Ру.

"Последней каплей было бы что-то вроде полного запрета криптовалют. Я оцениваю шансы 50 на 50" , — отметил Ли.

Он считает, что китайские власти объявили войну биткоину из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли также посоветовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело.

Однако предприниматель по-прежнему смотрит на будущее биткоина с оптимизмом. Ли полагает, что курс самой популярной криптовалюты в этом году может вырасти до 250 тысяч долларов, а к 2025 году — до одного миллиона долларов. Успех биткоина никогда не зависел от Китая или от какой-то другой страны, подчеркнул криптомиллиардер.

В середине июля биткоин опускался ниже 30 тысяч долларов. Такая динамика была связана с новостями из Китая, который запретил крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой. Однако затем биткоин начал укрепляться и приблизился к 40 тысячам долларов.