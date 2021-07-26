Каждый пятый украинец работает неофициально – Гоструда

В Госслужбе по вопросам труда заявили, что каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики. То есть человек работает или же получает часть зарплаты неофициально, сообщает Обозреватель.

Однако теневая занятость в настоящее время существенно уменьшается. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом".

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тысяч неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Есть существенная тенденция к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тысяч лиц” , – отметил Дегнера.

По его словам, с начала 2020 года по апрель текущего года неформальная занятость снизилась на 495 тысяч теневых рабочих мест. Таких показателей удалось достичь благодаря комплексу мероприятий.