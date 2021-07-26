В Тунисе продолжаются протесты после остановки работы парламента

Армия Туниса окружила парламент и заблокировали вход его спикеру после того, как президент приостановил деятельность законодательной власти и освободил премьер-министра после бурных протестов из-за экономических проблем страны и ситуацию с COVID-19, пишут мировые СМИ.

Сторонники президента отпраздновали решение Каиса Саида поздно вечером в воскресенье, крича от радости и размахивая тунисскими флагами. Но критики обвинили его в захвате власти, которая угрожает молодой демократии Туниса. Главным среди них был спикер парламента и глава исламистской партии "Аль-надха" ("Возрождение") Рашид Ганнуши, который назвал это "переворотом против конституции и революции (арабской весны)".

Тысячи людей бросили вызов ограничениям из-за коронавируса и жару, чтобы протестировать в столице Туниса и других городах. В основном молодежь в толпе кричала "Долой!" и другие лозунги, призывающие к роспуску парламента и досрочных выборов.

Во многих местах вспыхнули столкновения. Экономика Туниса борется с кризисом годами, а недавно страна восстановила ограничения, связанные с распространением COVID-19, поскольку она сталкивается с одной из крупнейших вспышек вируса в Африке.