"Стена Зеленского": как Украина может отгородиться от неподконтрольных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Украина может отгородиться стеной от неподконтрольной Киеву части Донбасса. Заявление было сделано в конце июня в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает Радио Свобода.

Смысл речи президента заключался в том, что если прекратить вооруженный конфликт на Донбассе не удастся, то Киев может отгородиться стеной от неподконтрольных ему территорий, а вопрос о строительстве такой стены и полный разрыв отношений с ОРДЛО вынесут на всеукраинский референдум.

"Стена - это полный разрыв отношений, в том или ином виде, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, теперь уже с Россией, теперь уже, отдельно с Европой и параллельно в любом случае "нормандский формат", будет он работать или нет, если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины".

Когда может произойти такой референдум и как будет сформулированный вопрос - Зеленский не объяснил.

"Это будет один из громких и сложных вопросов. Если мы к этому придем - я хочу, чтобы люди действительно поняли, что это на многие годы. Это на много лет", - отметил он.

О строительстве стены в Украине Зеленский говорит не впервые. Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, который работал с президентом в течение первых нескольких месяцев, отмечает: риторика Зеленского на эту тему значительно изменилась с начала его правления.

"После выборов он ориентировался на свои предвыборные обещания, а в них точно не было стены. Там была успешная интеграция Донбасса, поиск решений в рамках "минского формата" и так далее", - подчеркивает экс-секретар СНБО.

Сейчас же, по его словам, Зеленский и его окружение "ищут простые решения сложных проблем".

"Что может быть проще? Визуализировали стену, построили - и все проблемы решились", - отмечает он.

Против строительства стены, которая отделит неподконтрольную Киеву часть Донбасса, уже выступили многие украинские чиновники, например, генпрокурорка Ирина Венедиктова и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, идея противоречит Конституции Украины. Многие аналитики также говорят, что незаконно лишать украинских граждан прав, даже если они живут на территориях, которые Киев не контролирует.

"Невозможно выносить на референдум вопросы, связанные с территориальной целостностью страны. Мы просто их физически вынести не сможем, - подчеркивает Дмитрий Разумков . - Там - наши граждане, наши люди. И мы все точно здесь об этом помним".

Разумков считает, что Зеленский все же имел в виду условную, а не реальную стену. Похожие предположения высказывает и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, территориальных изменений в стране быть не может, и речь идет скорее о прекращении любых отношений с "сепаратистскими образованиями". В Офисе украинского президента, например, не исключили: в случае полного разрыва с "сепаратистскими образованиями" линию соприкосновения украинцы больше пересекать не смогут.

"Это будет просто очевидно такая стена в метафизическом смысле, - считает Денис Казанский. - Например, закон, который признает, что эта территория оккупирована, и это означает, что до выхода оттуда России мы переводим всю ответственность за то, что там происходит, на российскую Федерацию и замораживаем любые переговоры по особому статусу".

Казанский говорит, что условная стена с Донбассом и так существует: экономические отношения с захваченной территорией давно прекращены. Все взаимодействие с официальным Киевом - это административные услуги и соцвыплаты местным жителям. Но их жители подконтрольных группировкой "ЛНР" и "ДНР" могут получить только на подконтрольной Украине территории.

"На этой территории мы и так не можем их платить. А на подконтрольной территории каждый гражданин Украины, имеющий право на пенсию, заработал ее, имеет право ее получить, - напоминает Казанский. - Нет такого закона, чтобы можно было забрать пенсию".