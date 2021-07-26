В Китае самая высокая заболеваемость коронавирусом с января

В Китае за прошедшие сутки обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем для страны с января 2021 года.

За сутки в стране было зафиксировано 40 случаев локального заражения, из которых 39 — в провинции Цзянсу, и один в Ляонин.

Также обнаружили 36 новых случаев, завезенных из-за границы. Больше всего в провинции Юньнань — 18 заражений.

Всего в континентальной части Китая подтверждено 92 605 случаев заражения, из которых более 740 пациентов все еще находятся на лечении в медучреждениях, в том числе 17 в тяжелом состоянии.