13-летняя японка стала второй самой молодой чемпионкой Олимпийских игр

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио, сообщает УНИАН.

Нисия завоевала золотую медаль в соревнованиях скейтбордисток в дисциплине "стрит".

Японская спортсменка стала второй самой молодой чемпионкой в истории Олимпийских игр. Она выиграла золото в 13 лет и 330 дней.

Рекорд принадлежит американской спортсменке Марджори Гестринг и был установлен еще на Олимпиаде-1936 в Берлине. Тогда Гестринг победила в прыжках в воду в возрасте 13 лет и 268 дней.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 впервые в истории проводятся соревнования по скейтбордингу.

Второе место в соревнованиях девушек в дисциплине "стрит", к слову, также заняла 13-летняя спортсменка - Райсса Лил из Бразилии.