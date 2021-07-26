13-летняя японка стала второй самой молодой чемпионкой Олимпийских игр
13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио, сообщает УНИАН.
Нисия завоевала золотую медаль в соревнованиях скейтбордисток в дисциплине "стрит".
Японская спортсменка стала второй самой молодой чемпионкой в истории Олимпийских игр. Она выиграла золото в 13 лет и 330 дней.
Рекорд принадлежит американской спортсменке Марджори Гестринг и был установлен еще на Олимпиаде-1936 в Берлине. Тогда Гестринг победила в прыжках в воду в возрасте 13 лет и 268 дней.
Отметим, что на Олимпиаде-2020 впервые в истории проводятся соревнования по скейтбордингу.
Второе место в соревнованиях девушек в дисциплине "стрит", к слову, также заняла 13-летняя спортсменка - Райсса Лил из Бразилии.