СБУ разоблачила чиновников, которые продавали статус участника боевых действий

Служба безопасности Украины разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий. По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По имеющейся информации, схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов Днепропетровщины. По документам, они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически последние оставались по местам постоянной дислокации.

По истечении сроков командировки в ООС, военнослужащие, ни дня не находившиеся на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн., что устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.