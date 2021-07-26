Зеленский утвердил новые положения о советнике президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о советнике Президента Украины, сообщает Укринформ.

Соответствующий указ №309 / 2021 размещен на сайте главы государства.

Согласно положению, советник назначается на должность и освобождается от должности Президентом, подчиняется непосредственно главе государства.

Основными задачами советника являются разработка и внесение в установленном порядке предложений по осуществлению полномочий главы государства в определенной сфере.

В соответствии с возложенными задачами советник: анализирует политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, по результатам такого анализа готовит и подает предложения; осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации; осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.

Советник привлекается к изучению предложений, предоставлению консультаций по вопросам стратегического характера по реализации национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины; экспертизы законов, поступивших на подпись главе государства, проектов законов Украины, которые предлагаются для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Он также осуществляет анализ актов Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым, актов Совета министров Автономной Республики Крым, решений глав местных государственных администраций и подготовки предложений по приведению в соответствие с Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины или приостановлении действия, отмены таких актов, решений.

Советник обрабатывает предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия Президента Украины с органами государственной власти и органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями; готовит материалы к пресконференций, выступлений, встреч и поездок; проекты посланий, докладов и выступлений Президента Украины; предложений по проведению мероприятий с участием Президента; организует и проводит семинары, конференций, круглые столы.

Советник выполняет поручения руководителя Офиса Президента Украины; осуществляет мониторинг ситуации в регионах, готовит и вносит предложения по урегулированию проблемных вопросов; осуществляет по поручению Президента другие функции.