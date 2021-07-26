Лазебная "засветились" с настоятельницей монастыря, которая возит детей в Москву

Руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия. Центр будет действовать на базе монастыря Одесской епархии Московского патриархата, сообщает Деловая столица.

В опубликованном на сайте министерства пресс-релизе учреждение называют "монастырем", без указания конфессиональной принадлежности и руководителя.

"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб города Одесса и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь" , — говорится в сообщении.

Остальные подробности можно найти на ресурсе Одесской епархии Московского патриархата.

Там, в частности, указывается, что речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, расположенном в историческом центре Одессе. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик) — доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела.

Как отмечают в епархии, открытие приюта тоже произошло с благословения Агафангела.

Игуменью Серафиму видно и на фотографиях с сайта министерства, и на видео представительства Московского патриархата. На торжественном открытии она стоит рядом с министром Лазебной.

Настоятельница родом из Черкасской области, была комсомолкой, дважды избиралась депутатом Одесского городского совета. 21 февраля 2014 выступила с заявлением о так называемой гражданской войне в Украине.

В 2018 году в одном из интервью она подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву — "на поклон патриарху Московскому Кириллу" (Гундяеву).