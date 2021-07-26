Соломия Витвицкая показала фото повседневного образа

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая выходные провела в Одесской области. Там звезда побыла с друзьями, а также похвасталась стильным повседневным образом. Она позировала на камеру в черном платье из легкой ткани и с принтом, сообщает 24 Канал.

Соломия Витвицкая является примером для многих женщин. Звезда побывала в Одесской области, откуда обнародовала несколько кадров. Ведущая предстала перед объективом в черно-белом платье с принтом в мелкий горошек и с полосами. Наряд имел неординарный пошив и завязывался сбоку. Платье Соломия соединила с комфортной обувью – белыми кроссовками.

Витвицкая, как всегда, искренне улыбалась и наслаждалась каждым моментом.

Фото из инстаграма Соломии Витвицкой