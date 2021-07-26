Суд вынес решение по законности и обоснованности формулы "Роттердам+"

Хозяйственный суд Киева полностью отклонил иск детективов НАБУ и подтвердил законность и обоснованность решения Антимонопольного комитета Украины о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в ней каких-либо нарушений, сообщает Обозреватель.

Копия соответствующего решения от 7 июля обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

"Оценив в совокупности обстоятельства, установленные АМКУ при рассмотрении дела, суд приходит к выводу, что данное решение принято при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при доведении обстоятельств, имеющих значение для дела и которые признаны установленными при соответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела" , – говорится в решении суда.

Все претензии детективов НАБУ к действию формулы "Роттердам+" Хозяйственный суд города Киева признал безосновательными.

"Учитывая установленные фактические обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Национального антикоррупционного бюро Украины" , – говорится в решении суда.

Напомним, 18 декабря 2020 года Антимонопольный комитет закрыл расследование формулы "Роттердам+" из-за отсутствия нарушений законодательства.

Это расследование длилось более 1,5 лет и касалось обстоятельств утверждения формулы определения рыночной стоимости угля "Роттердам+". Оно было начато в мае 2019 года на основании обращения НАБУ. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.