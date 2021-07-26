Нацсовет: Вещатели не готовились к переходу на украинский язык

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает вещателей соблюдать действующее законодательство в вопросе государственного языка, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

"К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентной соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона" , - говорится в сообщении.

В Нацсовете также назвали ряд причин, из-за которых сложилась такая ситуация

"Одна из них - категорически низкое качество озвучки, что резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально.

Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступны некоторым телеканалам даже при неслыханной до сих пор финансовой поддержки со стороны владельца" , - добавили в регулятор﻿е.

В Нацсовете по телерадиовещанию отметили, что необходимо усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, до программы мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - относительно выработки целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка.