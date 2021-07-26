Юлия Высоцкая показала семейный отдых с мужем

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая поделилась новым снимком со знаменитым мужем - кинорежиссером Андроном Кончаловским, который старше ее на 36 лет.

Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram. На фото они совместно отдыхают, сидя в обнимку. На Юлии легкое летнее платье в мелкий цветочный принт. Ее образ дополняет несколько украшений в виде тонкой цепочки с подвеской. 86-летний Кончаловский предстал в кадре в джинсах, белой рубашке и стильном объемном джемпере кремового цвета.