СБУ предотвратила нелегальный вывоз военных товаров из Украины

СБУ предотвратила нелегальный вывоз военных товаров из Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К махинации он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

"Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу, - говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность; комплектующие части к ЗРК. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

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