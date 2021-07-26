COVID-19 снижает интеллект - исследование

У людей, которые перенесли коронавирусную болезнь, массово наблюдается когнитивный дефицит. Этот эффект не проходит у пациентов даже после выздоровления, сообщает УНИАН.

К такому выводу пришел коллектив британских и американских ученых.

Ученые давно подозревают, что COVID-19 ухудшает когнитивные способности у больных, наряду с прочими продолжительными симптомами COVID, которые могут переходить в хроническую фазу. Есть исследования, которые выявляли неврологические нарушения у тяжело переболевших пациентов.

Чтобы проверить эти опасения, ученые собрали данные более чем 81 тысячи человек. Участники исследования с января по декабрь 2020 года проходили тест умственных способностей Great British Intelligence Test и предоставляли данные на тему COVID-19 – была ли болезнь, и в какой форме она перенесена.

Исследователи сопоставили данные здоровых людей с данными тех, кто в той или иной форме перенес коронавирус. При этом попытались учесть все сопутствующие факторы, вроде пола, возраста, уровня образования, общего состояния здоровья и прочего.

Исследование указало на существенное снижение интеллекта после перенесённого COVID. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с применением ИВЛ - их сводный балл интеллекта в Great British Intelligence Test снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в традиционных тестах IQ.

При этом с учетом имеющихся данных ученые полагают, что уровень интеллекта не восстанавливается со временем, даже спустя почти год после выздоровления.

Специалисты отмечают, что коронавирус оказывает всесторонний негативный эффект на человеческие способности – абстрактное мышление, логику, концентрацию внимания. Для более полного понимания проблемы ученые призывают к дальнейшим исследованиям.