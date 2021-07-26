Как Украина готовится к новой вспышке COVID-19

Украина готовится к новой волне коронавируса, которую медики ожидают уже осенью, а некоторые даже в конце августа. Главную угрозу представляет штамм Дельта. Он является более заразным, поэтому в случае большого количества пациентов больницы могут оказаться на грани коллапса.

Официально в Украине по несколько случаев этой мутации обнаружено в Киеве и на Закарпатье. В некоторых из них штамм попал в нашу страну от граждан, вернувшихся из России, где сейчас как раз сильно бушует Дельта.

Чего ждать украинцам в ближайшем будущем и как готовятся больницы к новой вспышке – читайте далее.

Украинцам нужно активнее вакцинироваться

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, штамм Дельта в ближайшие месяцы может вытеснить все остальные мутации. И единственное, что может помочь украинцам в такой ситуации – массовая вакцинация.

Он призвал украинцев не перебирать препаратами, а просто обращаться к семейным врачам и делать прививки теми вакцинами, которые доступны. Ведь, как отметил Ляшко, любая из них способна защитить от коронавируса, особенно от тяжелого течения болезни.

Его слова находят подтверждение, если посмотреть на ситуацию в Великобритании. Там вакцинировали уже больше половины населения. И если кто-то заболевает, что переносит коронавирус легче и реже нуждается в госпитализации. А вот в России, где тоже бушует Дельта, смертность в десять раз выше и достигает 700 случаев в сутки. И все потому, что вакцинация в стране провалена.

В первую очередь прививки нужны пожилым и группам риска

В Украине пока полностью привились менее 4% населения. Это очень мало. И врачи, и волонтеры говорят об одном: государство не ведет никакой социальной рекламы как на всеукраинском, так и на региональном уровне, чтобы убедить граждан делать прививки.

"Если бы из телевизора каждый день говорили о том, что вакцинироваться нужно особенно людям в возрасте 60+, то люди бы понимали необходимость прививки. А так у нас активно работает дезинформация, которая разгоняет всякие фейки о прививках" , – говорит харьковский волонтер из фонда "Корпорация монстров" Наталья Попова.

По мнению известного врача-иммунолога Андрея Волянского, прежде всего необходимо вакцинировать пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Поскольку именно они в первую очередь заполнят ковидные отделения больниц, и, к сожалению, именно они составляют большинство в печальной статистике смертей от COVID-19.

Но в Украине уделяется мало внимания вакцинированию групп риска. Сейчас делают прививки всем: в трудовых коллективах, где в основном люди более молодого возраста, в поликлиниках и прививочных центрах, куда также имеют доступ абсолютно все желающие. Конечно, хорошо, что украинцы получают иммунитет, но пока не началась вспышка, необходимо работать с пожилыми людьми. Иначе нашу медицинскую систему ждет очередной коллапс.

В регионах очереди за уколом и врачи без денег

В Харькове, который весной шел на первых местах по заболеваемости коронавирусом в стране, в прививочные центры большие очереди. Их было всего три, но недавно открылись еще два, где делают прививки по выходным.

Люди вынуждены стоять по несколько часов на солнцепеке. По словам волонтера Наталии Поповой, коммерческие организации Харькова вынуждены были сами взять в аренду несколько помещений под прививочные центры.

Также есть проблема с вакцинацией в частной клинике. Те, кто заплатил 400 грн за консультацию частного врача перед уколом, идут вне очереди. Остальные вынуждены сидеть на лавочке и ждать своей очереди.

Что касается больниц, то медики, работающие с пациентами, больными коронавирусом, до сих пор не получили своих доплат еще за май.

В Одессе, которая тоже пострадала от вспышки эпидемии весной, сейчас ситуация с коронавирусом спокойная. Но медицинских работников также отправили за копейки в вынужденные отпуска, рассказывает волонтер Катерина Ножевникова.

"Если раньше платили по 300% доплат, то сейчас по 100-150%. Сотрудники увольняются. Хотя в Одессе всегда остро стоял вопрос с медицинским персоналом. Людей всегда не хватало" , – говорит она.

А вот в Черновцах, как рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко, открыты всего четыре прививочных пункта, которые работают по выходным. Еще прививки делают в некоторых поликлиниках, но лишь для определенных категорий граждан.

"Я не могу сказать, что в области что-то делается для подготовки к новой волне" , – прокомментировала Кобевко.

Врач из Черновцов Елена рассказала, что ей и коллегам тоже задерживают зарплаты, поэтому часть медиков уже уволилась.

"Люди говорят, что лучше пойдут работать в частные клиники или вовсе уедут на заработки, чем жить на копейки. Многие надеялись, что после эпидемии как-то оценят их работу и поймут, что на наши зарплаты 5-6 тысяч гривен работать невозможно. Но никто так и не оценил" , – жалуется медик.

Конечно, сейчас статистика заболеваемости коронавирусом в Украине демонстрирует низкие цифры. Однако новая волна эпидемии уже началась во многих странах Европы, и украинская власть должна обратить на это внимание. Нужно не только всячески ускорить процесс вакцинации, но и проверить, готовы ли больницы к новому удару.