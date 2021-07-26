Украина запускает в Канаде производство самолетов

Украинское ГП "Антонов" создало в Квебеке дочернее предприятие "Антонов-Канада". Будет выпускать самолеты Ан-74ТК-200, предназначенные для перевозки 52 пассажиров и грузов до 10 тонн, говорится в пресс-релизе компании Capital Hill Group. Информацию подтвердили и в Укроборонпроме, сообщает UBR.

"Канадская компания Capital Hill Group (CHG), которая уже более 25 лет является лидером в сфере взаимодействия с органами государственной власти страны, на своем сайте сообщает об очередном амбициозном проекте по производству новых Ан-74ТК-200 в Канаде" , – говорят в концерне.

В "Укроборонпроме" убеждены, что этот проект станет ключевым не только для аэрокосмической отрасли Украины и Канады, но и в целом для экономик обеих стран. Самолеты планируют собирать на мощностях в Украине и Канаде. В частности, эти Ан-74 хотят продавать в Северную Америку.

На данный момент происходит проектирование ряда модификаций самолета для гражданского и специального назначения. В нем будут использоваться самые новые и перспективные авиационные технологии. Например, панель кабины пилотов с дисплеями вместо механических указателей.

Основные характеристики самолета:

максимальная высота полета – 10 100 м;

максимальная взлетная масса – 36,5 тонны;

крейсерская скорость – 600-700 км/ч;

дальность полета с грузом 10 тонн – 950 км;

дальность полета при нагрузке 1,8 тонны – 250 км;

экипаж – два человека.

В "Антонове" и правительстве Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между "Укроборонпромом", его предприятиями и Министерством стратегических отраслей промышленности. Правда, есть одна загвоздка: один из главных недостатков самолета –зависимость от деталей, выпущенных в РФ.

А такие компоненты российского производства не соответствуют современным требованиям и задерживают обязательную сертификацию самолетов на рынках Европы и США. Во всяком случае, как подчеркнули в CHG, самолеты наши ценны еще и тем, что их можно использовать в крайне тяжелых климатических условиях. В том числе в Арктике и на ограниченных взлетно-посадочных полосах.