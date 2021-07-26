На Венецианском кинофестивале покажут три украинских фильма

На 78-м Венецианском кинофестивале покажут три украинских фильма. Среди них – "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша. Киносмотр пройдет с 1 по 11 сентября, сообщает Обозреватель.

Драму Валентина Васяновича "Відблиск" отобрали в главный конкурс фестиваля. Об этом сообщила украинская киноакадемия.

Что известно о фильме "Носорог"

Сюжет криминальной драмы "Носорог" разворачивается в Украине в 90-е годы. Съемки стартовали осенью 2020 году в Кривом Роге. Общий бюджет фильма составляет 1,65 млн евро. Подготовку к съемкам было начато еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России они не начались.

Съемки фильма "Носорог". Источник: Facebook/Олег Сенцов

О чем фильм "Цензорка"﻿

"Цензорка" рассказывает историю молодой женщины Любы, которая была приговорена к заключению за убийство своего мужа. После рождения сына она отбывает наказание в одесской колонии. Люба не хочет, чтобы ее ребенок оказался в приюте, а именно такая судьба ждет всех детей, заключенных после того, как им исполнится три года. В колонии Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает цензоркой в этой тюрьме.

Кадр из фильма "Цензорка". Источник: Скриншот

О чем фильм "Відблиск"

В "Відблиску" Васянович продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни искалеченной войной человека. По сюжету, врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и своей 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне.

Фильм расскажет об ответственности взрослых за будущее своей страны и детей, о первом столкновении ребенка со смертью близкого человека.