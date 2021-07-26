СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об этом говорится в видеообращении руководства компании, сообщает Лига.Финансы.
Информацию подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
"Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали, – говорится в заявлении B2B Jewelry. – Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект".
Собеседник в правоохранительных органах отметил, что СБУ и Нацполиция действительно "проводили совместные следственные действия и опечатывали магазины".
В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента с требованием
"сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине".