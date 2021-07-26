СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об этом говорится в видеообращении руководства компании, сообщает Лига.Финансы.

Информацию подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

"Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали , – говорится в заявлении B2B Jewelry. – Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект".

Собеседник в правоохранительных органах отметил, что СБУ и Нацполиция действительно "проводили совместные следственные действия и опечатывали магазины".