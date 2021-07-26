Специалисты дают советы, как спастись от жары ночью и крепко спать

Если в помещении нет кондиционера, а за окном отметка термометра подобралась к +35⁰ С, сон в таких условиях становится действительно кошмаром. Однако, зная некоторые полезные рекомендации, можно спокойно засыпать и просыпаться в хорошем расположении духа, сообщает Menslife.

Опытные специалисты из Великобритании, которые изучают сон, рекомендуют охлаждать помещение с помощью подручных средств. Ранее полученные исследования сна показали, что самый здоровый сон наступает в прохладных условиях. То помещение, в котором люди спят, должно иметь более низкую температуру по сравнению с остальными комнатами. Тогда от ночного отдыха можно действительно получить пользу и не ухудшить здоровье. Но, когда на улице жарко даже ночью, а помещения остаются душные и прогретые, о здоровом сне и самочувствии не может быть даже речи. Нормальная температура для сна не должна превышать 24 градуса.

Изложенные рекомендации на первый взгляд могут показаться вычурными. Но, тем не менее, они эффективны и помогают сделать сон в летнюю ночь спокойным.

Если позволяют размеры морозильной камеры, то можно подержать подушку и простынь в морозильнике.

Заменить кондиционер можно с помощью льда и вентилятора: поднос или тарелку со льдом подставить под вентилятор, направляя воздух в сторону постели.

Еще можно поставить возле кровати емкость с холодной водой и периодически увлажнять лицо.

В дневное время шторы в спальне следует закрывать. Таким образом можно сохранить хотя бы небольшую прохладу.

Эффективно охлаждает летний душ и омовение ступней холодной водой. Ведь именно с них охлаждается все тело.

Очень важно пить много жидкости. Лучше, если это будет простая вода.

Не следует употреблять «тяжелые» для желудка и горячие продукты.

В совокупности такие несложные советы смогут сделать ночной сон действительно здоровым и спокойным, а во время пробуждения будет ощущение свежести и бодрости.