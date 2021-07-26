В Минздраве призвали вакцинироваться беременных

Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ.

В ведомстве подчеркнули, что клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий после прививки от COVID-19.

Также добавили, что вакцина не вредит здоровью матери или ребенка.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности.