В Минздраве призвали вакцинироваться беременных
Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ.
В ведомстве подчеркнули, что клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий после прививки от COVID-19.
Также добавили, что вакцина не вредит здоровью матери или ребенка.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности.