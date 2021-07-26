Трамп предупреждал Меркель об угрозе "Северного потока-2"

45-й президент США Дональд Трамп вспомнил, как предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель об опасности газопровода "Северный поток-2". Он назвал проект большой ошибкой для Берлина, сообщает УНИАН.

Об этом политик заявил во время выступления в американском городе Феникс.

По его словам, Меркель поддерживала "Северный поток-2" ради Германии, но реализация российского проекта – ошибка для Берлина. При этом он считает, что Германия может "поднять белый флаг", потому что 60–70% энергоносителей будет идти из РФ.

Трамп вспомнил, как предупреждал Меркель об угрозе, исходящей от "Северного потока – 2". Он заявил, что США тратят миллиарды долларов, чтобы защитить Германию от РФ, а Берлин "платит миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".

Также политик раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена из-за бездействия в отношении российского газопровода.