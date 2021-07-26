Байден начинает самую тяжелую фазу своего президентства

Первые полгода Джо Байдена на посту президента США были достаточно яркими. Две трети американцев по крайней мере частично вакцинированы от коронавируса, об этом ссылаясь на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Экономика переживает самый быстрый подъем с 1980-х годов. И, как показывают опросы, мир больше не воспринимает Америку с недоверием, которое он чувствовал в годы Дональда Трампа. Это был успешный президентский старт.

Но в политике стабильные успехи – редкость. Ближайшие проблемы Байдена - раскол вокруг большинства его законопроектов о реформах, повторная активизация пандемии коронавируса, беспокойство относительно уровня преступности и убийств в стране, а также вопросы миграционного кризиса - в значительной степени зависят не от него.

Легко забыть, что Байден получил наибольшее преимущество тогда, когда демократы выиграли внеочередные выборы в Джорджии в январе, передав им контроль над Сенатом. В противном случае ситуация могла быть намного хуже.

Однако Байден сейчас вступает в гораздо более жесткую фазу своего президентства. Одна из проблем следует из непринужденной ошибки - вывод войск из Афганистана. Трудно понять, почему он чувствовал потребность вывести силы Америки. Расходы на пребывание минимальные - за последние 17 месяцев в Афганистане не было ни одной боевой гибели.

В отличие от этого, риски после выхода из Афганистана высокие. Только вопрос времени, когда талибы вернут себе полный контроль. Это в значительной степени навредит престижу Америки. Такой сигнал может разрушить надежды Байдена получить союзников в соревновании с Китаем, в противостоянии демократии и самодержавия. Эту проблему Байден фактически создал самостоятельно.

Возможности Байдена для реализации повестки дня внутренней политики сужаются. Гораздо лучше иметь 50 демократов в Сенате, чем 49. При этом двое из них, Джо Манчин из Западной Вирджинии и Кирстен Синема из Аризоны - не очень надежные союзники.

Они не намерены отменить правило, которое заставляет Байдена получить не менее 10 республиканских голосов для утверждения законопроектов. Это означает, что большинство его законопроектов, таких как пересмотр избирательных прав или иммиграционная политика, почти не имеют шансов пройти. Даже один республиканский голос был бы чудом.

Возможно, Байден получит десять голосов республиканцев, которые поддержат его двухпартийный законопроект об инфраструктуре. Но цена договоренностей с Республиканской партией растет.

Отказавшись рассматривать увеличение налогов, республиканцы поддерживают финансирование Службы внутренних доходов, которая пострадала за последние 15 лет. Байден мог использовать этот момент для демонстрации цинизма республиканцев относительно верховенства права. Но все, о чем он просил, - это средства для обеспечения имеющегося налогового законодательства.

Байден настолько предан поиску двухпартийного согласия, что готов идти на многие уступки. Тем не менее, нет гарантии, что он получит республиканские голоса даже после уступок. Это напоминает эхо 2009 года, когда бывший президент США Барак Обама потерял встречу с республиканцами на полпути в переговорах о здравоохранении, а они в результате единогласно отклонили его законопроект.

Байден избежал мощной демонизации, которую чувствовал Обама со стороны политических оппонентов. Но общая республиканская стратегия неизменна - оппоненты будут продолжать строить препятствия на политическом пути Байдена.

История с COVID-19 стала отдельным разделом президентства Байдена. Он ускорил программу вакцинации. Уровень смертности упал. Однако десятки миллионов американцев все еще подозрительно относятся к вакцине. В последнее время темпы вакцинации замедлились, а количество случаев болезни возрастает. Предприятия и учебные заведения опять тревожно оценивают возможность полных локдаунов.

Может ли Байден что-то с этим сделать? Он мог бы скопировать британского премьер-министра Бориса Джонсона и отказаться от карантина, или следовать французскому президенту Эммануэлю Макрону, который ввел более принудительную политику вакцинации. Однако на практике Байдену придется надеяться, что очередная волна коронавируса недостаточно сильна, чтобы нарушить экономическое восстановление.