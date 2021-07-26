Крупнейший в мире нефтетрейдер выплатил рекордные бонусы персоналу

Vitol Group выплатила своим руководителям и сотрудникам рекордные $2,9 млрд за счет обратного выкупа акций после того, как глобальный трейдер энергоресурсов опубликовал свои результаты за 2020 год, сообщает Enkorr.

В прошлом году чистая прибыль Vitol в размере $3,2 млрд превысила предыдущий рекорд в $2,3 млрд, показанный в 2019 г., говорится в отчете со ссылкой на годовую отчетность компании.

Vitol получила значительную часть своей прибыли во II квартале, когда упал спрос на нефть. Это позволило трейдерам покупать дешевое сырье и хранить его. Затем, согласно отчету, компания зафиксировала прибыль, продав нефть на фьючерсном рынке по более высоким ценам.

В отчете также говорится, что за последние 17 лет торговый дом распределил своим партнерам почти $19 млрд посредством обратного выкупа акций.