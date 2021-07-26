На Киевщине поймали вооруженную банду, грабившую чиновников и судей

В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку (ОПГ), которой руководил экс-сотрудник одной из силовых структур. Она действовала с 2017 года, сообщает Обозреватель.

Среди прочего участники группировки причастны к нападению на мэра Броваров Игоря Сапожко.

"21 декабря 2020 года, злоумышленники ворвались в дом чиновника, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия" , - рассказал собесдник.

В пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что злоумышленники подозреваются в совершении более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

"Жертвами нападавших стали чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. ОПГ действовала с 2017 года. Вожак – экс-сотрудник одной из силовых структур" , – уточнили в пресс-службе полиции.

Кроме того, по информации полиции, злоумышленники могут быть причастны к покушению на убийство полковника полиции в Харьковской области, к разбойному нападению на семью судьи Апелляционного суда и юриста, а также к другим преступлениям.