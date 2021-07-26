В Харькове пограничника поймали на взятке в $12 тысяч

В Харьковской области задержан пограничник, получивший более 12,7 тысяч долларов взятки за незаконное перемещение товаров через границу с Россией, сообщает Корреспондент.

По данным следствия, начальник одного из подразделений Харьковского пограничного отряда с целью получения неправомерной выгоды организовал канал незаконного перемещения товаров народного потребления через государственную границу Украины с РФ.

"При этом сумма "оплаты" за один куб товара составляла 1,5 тысячи долларов. Установлено, что военнослужащий получил от гражданина неправомерную выгоду на общую сумму 12,7 тысяч долларов" , – говорится в сообщении.

Пограничник задержан. Ему сообщено о подозрении в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.