Украинские военные прибыли на учения в Грузию
В понедельник, 26 июля, украинские военные прибыли на многонациональные учения Agile Spirit 2021, которые стартовали в Грузии, сообщает Depo.ua.
Днем ранее в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины и патрульный катер "Славянск".
В учениях принимают участие 2 500 военнослужащих из 15 стран:
- Грузия;
- США;
- Эстония;
- Германия;
- Латвия;
- Литва;
- Румыния;
- Польша;
- Испания;
- Турция;
- Великобритания;
- Канада;
- Италия;
- Азербайджан;
- Украина.
Отметим, что в Грузии учения Agile Spirit состоятся десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.