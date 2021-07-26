Украинские военные прибыли на учения в Грузию

В понедельник, 26 июля, украинские военные прибыли на многонациональные учения Agile Spirit 2021, которые стартовали в Грузии, сообщает Depo.ua.

Днем ранее в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины и патрульный катер "Славянск".

В учениях принимают участие 2 500 военнослужащих из 15 стран:

Грузия;

США;

Эстония;

Германия;

Латвия;

Литва;

Румыния;

Польша;

Испания;

Турция;

Великобритания;

Канада;

Италия;

Азербайджан;

Украина.

Отметим, что в Грузии учения Agile Spirit состоятся десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.