Украинские военные прибыли на учения в Грузию

Украинские военные прибыли на учения в Грузию

В понедельник, 26 июля, украинские военные прибыли на многонациональные учения Agile Spirit 2021, которые стартовали в Грузии, сообщает Depo.ua.

Днем ранее в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины и патрульный катер "Славянск".

В учениях принимают участие 2 500 военнослужащих из 15 стран:

  • Грузия;
  • США;
  • Эстония;
  • Германия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Румыния;
  • Польша;
  • Испания;
  • Турция;
  • Великобритания;
  • Канада;
  • Италия;
  • Азербайджан;
  • Украина.

Отметим, что в Грузии учения Agile Spirit состоятся десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.

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