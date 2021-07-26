В Беларуси бело-красно-белый флаг хотят признать экстремистским

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что в Беларуси готовят материалы для признания бело-красно-белой символики экстремистской, сообщает Корреспондент.

"Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой" , - сказал Швед.

По мнению прокуратуры, бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как элемент униформы.

Как известно, в Беларуси с прошлого года проходят протесты против итогов выборов президента. Участники акций протеста использовали в качестве оппозиционной символики бело-красно-белый флаг. В 1991-1995 годах он был государственным.