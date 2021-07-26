На Закарпатье подозревают еще шесть случаев штамма Дельта

В Ужгороде обнаружили еще шесть подозрений на штамм Дельта, биоматериал больных направили в европейские лаборатории. Большинство из них недавно посещали Россию, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины" Любовь Данич.

"Сейчас мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма Дельта, это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию, два случая с подозрением на штамм Дельта зафиксировано в Ужгороде, в частности" , - сказала Данич.

По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружено мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма Дельта, который циркулирует сейчас в других странах.

Результаты исследований по европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.