Могут ли ФЛП продавать криптовалюты: позиция ГНС

Специалисты ГНС ответили на вопрос, могут ли ФЛП-плательщики ЕН второй - третьей групп осуществлять продажу (реализацию) криптовалюты, сообщает ЛигаБизнес.

В частности, налоговики напомнят, что перечень видов деятельности, осуществление которых не дает права на применение упрощенной системы, определенно п. 291.5 в. 291 НКУ.

Так, в соответствии с частью второй пп. 291.5.1 п. 291.5 в. 291 НКУ не могут быть плательщиками единого налога первой - третьей групп субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица - предприниматели), которые осуществляют деятельность по обмену иностранной валюты.

Согласно п. 5 части первой ст. 1 Закона Украины от 21 июня 2018 года № 2473-VIII "О валюте и валютных операциях", с изменениями и дополнениями, иностранная валюта это:

а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, которые обращаются и являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъяты или такие, которые изымаются из обращения, и подлежат обмену на денежные знаки, которые обращаются;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специальных правах заимствования), которые относятся к выплате в иностранной валюте;

в) электронные деньги, номинированные в денежных единицах иностранных государств и (или) банковских металлах.

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Вместе с тем с целью урегулирования правоотношений относительно обращения, хранения, владения, использования и проведения операций с помощью криптоактивов в Украине, а также определение общих принципов функционирования и правового регулирования рынка виртуальных активов в Украине на сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрированы соответствующие проекты законов.

Законным платежным средством, обязательным к принятию по номинальной стоимости на всей территории Украины, является денежная единица Украины - гривня. Иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.

Поскольку на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине и отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, то с целью избежания нарушений относительно применения упрощенной системы налогообложения налогоплательщик может обратиться в Национальный банк Украины по вопросу отнесения криптовалюти к иностранной валюте.