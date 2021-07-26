В Коростене избили и ограбили депутата из "Слуги народа"
В Коростене произошло разбойное нападение на депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского, сообщает Деловая столица.
Нападение произошло вечером 24 июля.
Трое неизвестных молодых людей перехватили Недашковского и его жену на пути домой в районе школы №6. Нападавшие нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами.
"Молодчики прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Следовательно, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги", — заявили в "Слуге народа".
Злоумышленники были задержаны "по горячим следам". Сейчас они дают показания.
В "СН" напомнили, что за последние четыре месяца это уже второе нападение на Недашковского — первое состоялось 30 марта.
"Житомирская областная организация партии "Слуга народа" требует проведения детального расследования обстоятельств нападения, установления всех причастных и заказчиков и привлечения их к уголовной ответственности. Также обращаемся к Национальной полиции с призывом усилить меры безопасности на территории Коростенского ОТГ для недопущения подобных случаев в будущем", — заявил народный депутат, председатель Житомирской областной организации партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко.