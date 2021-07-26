В Коростене избили и ограбили депутата из "Слуги народа"

В Коростене произошло разбойное нападение на депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского, сообщает Деловая столица.

Нападение произошло вечером 24 июля.

Трое неизвестных молодых людей перехватили Недашковского и его жену на пути домой в районе школы №6. Нападавшие нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами.

"Молодчики прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Следовательно, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги" , — заявили в "Слуге народа".

Злоумышленники были задержаны "по горячим следам". Сейчас они дают показания.

В "СН" напомнили, что за последние четыре месяца это уже второе нападение на Недашковского — первое состоялось 30 марта.