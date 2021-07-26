BMW представила электрический грузовой самокат и трехколесник

BMW представила электрический грузовой самокат и трехколесник

Пока что это концепты от исследовательского подразделения BMW Group Research﻿, однако они имеют все шансы присоединиться к растущей линейке электротранспорта баварского производителя, сообщает 24 Канал.

Несмотря на то, сколько компаний сегодня занимаются доставкой еды, городская мобильность уже изменилась так, как мало кто предполагал. И продолжит меняться. А это значит, что будет потребность в новых видах транспорта и BMW хочет одной из первых начать зарабатывать на этом деньги.

Немецкий автогигант уже занят производством автомобилей и двухколесников, однако пока не представлен в сегментах электрических самокатов и грузовых велосипедов. Но вскоре это может измениться благодаря двум концептам, представленным баварцами на этой неделе: Dynamic Cargo и Clever Commute.

Dynamic Cargo – это трехколесник, предназначенный для перевозки груза или детей. Конструкция предусматривает основную одноколесную переднюю раму, соединенную через поворотную ось с двухколесной задней секцией, где расположена транспортная платформа. В движение трайк приводится электрическим силовым агрегатом (характеристики не указаны), который начинает работать, как только райдер начинает крутить педали. Грузовая зона сзади настраивается для разнообразных задач.

Clever Commute – это электрический самокат, также спроектированный с прицелом на грузовые перевозки. Скутер можно сложить и укоротить, чтобы обеспечить легкую транспортировку в автомобиле (помещается в багажник BMW 3 серии или выше) или общественном транспорте. Самокат оснащен мотор-колесом спереди, что позволяет ему легче преодолевать подъемы на склоны.

Оба транспортных средства предусматривают быстросменные аккумуляторы для облегчения подзарядки и имеют дальность действия более 20 км.

Сама компания BMW не планирует выпускать ни один из этих аппаратов. Зато баварцы “уже ведут переговоры с потенциальными лицензиатами”.

32040__9b038b62-4edd-435c-80fa-83b714f98d6e.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__31d897ef-b90b-48eb-9354-5f0ced3e8937.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__ec9f8652-bb40-48e4-91b3-bfeebfbdd304.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__48a8d99d-e893-4468-9988-ec75a9c6c23c.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__80ee77d6-3ec9-4c0e-bcd7-38a5850f92d2.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__72b9c315-36ae-490e-9bfd-e912f87c1816.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__95a46456-d537-463c-b274-42ab5fd0ce58.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__eb1a0676-1089-44ff-924e-934742709fbe.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__2089b854-9fb3-48d8-a161-82a020c16f09.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
32040__bbee1aa0-35aa-44f4-9272-f5776f86c5d2.jpg
Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics