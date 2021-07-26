Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.
В их число входят:
- все медицинские и фармацевтические предприятия;
- все научные и образовательные учреждения;
- предприятия сферы бизнеса и услуг.
Студенты старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19. Лица от 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в следующих местах, только если у них есть паспорт COVID-19:
- в учреждениях общественного питания;
- в гостиницах;
- в крупных торговых центрах.