Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук до сих пор находится в реанимации, сообщает 24 Канал.

Политик находится там еще с конца июня, когда ему сделали операцию на сердце.

Как рассказали у Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас других подробностей о состоянии здоровья политика нет. Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отмечал, что Кравчук просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Отметим, что в Офисе президента не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. Там отметили, что нужно анализировать состояние здоровья политика после операции и учитывать прогнозы врачей.