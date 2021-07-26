Суд заочно арестовал миллиардера и экс-нардепа Жеваго

Суд заочно арестовал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка, сообщает Страна.ua.

Об этом свидетельствуют данные базы розыска Министерства внутренних дел.

Как известно, ГБР подозревает Жеваго в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит" и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

По информации бюро, Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск, однако пресс-служба Жеваго это опровергает.

В июне прошлого года Печерский суд избрал для Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей. Он скрывается от следствия, его разыскивает Национальная полиция. При этом суд уже второй раз вынес такое решение. В первый раз это было в декабре 2019 года. Однако 25 мая Киевский апелляционный суд отменил вердикт о задержании и содержании под стражей Жеваго, так как постановление судьи Печерского райсуда было принято с нарушениями Криминального процессуального кодекса Украины.

В 2019 году в ГБР сообщили, что экс-нардеп Константин Жеваго, который получил подозрение от НАБУ за декларирование недостоверной информации на более 19 млн гривен, скрывается в одной из европейских стран.